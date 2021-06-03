2 школьника, 5 педагогов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 50 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 45 случаев ОРВИ , 4 случая пневмонии.

Среди заболевших:

- 7 пенсионеров;

- 2 медицинских работника;

- 5 работников образования;

- 4 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;

- сотрудник предприятия пищевой промышленности;

- 8 сотрудников промышленных предприятий;

- 2 сотрудника учреждений культуры и досуга;

- 5 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 2 ребёнок до трёх лет;

- воспитанник детского сада 57;

- 2 учащихся (Школа 4 Калининград; Классическая Школа Гурьевск);

- студент колледжа предпринимательства;

- 10 неработающих.