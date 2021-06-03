2 школьника, 5 педагогов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Алексей БУЛАТОВ
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 50 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 45 случаев ОРВИ , 4 случая пневмонии.
Среди заболевших:
- 7 пенсионеров;
- 2 медицинских работника;
- 5 работников образования;
- 4 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;
- сотрудник предприятия пищевой промышленности;
- 8 сотрудников промышленных предприятий;
- 2 сотрудника учреждений культуры и досуга;
- 5 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 2 ребёнок до трёх лет;
- воспитанник детского сада 57;
- 2 учащихся (Школа 4 Калининград; Классическая Школа Гурьевск);
- студент колледжа предпринимательства;
- 10 неработающих.