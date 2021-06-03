В Калининградской области на поддержку семей и детей выделено более 16 млрд рублей

В этом году в бюджете Калининградской области на поддержку семьи и детей предусмотрено более 16 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Большая часть средств «детского бюджета» – 10 млрд рублей предусмотрено на дошкольное, среднее и профессиональное образование. При этом за последние три года расходы на обучение выросли на 16%, что связано с повышением заработной платы работников учреждений образования и приростом обучающихся

На развитие и оздоровление детей предусмотрено 1,4 млрд рублей, еще около 1,6 млрд рублей власти региона планируют направить в этом году на решение вопросов, связанных с детьми-сиротами.

Более 3 млрд рублей в этом году будет направлено на поддержку семей с детьми. Из них свыше 2 миллиардов рублей предусмотрено на пособия семьям, 54 млн рублей – на компенсацию части родительской платы в детских садах, на питание школьников – 481,9 млн рублей, поддержку детей-инвалидов – 102,8 млн рублей, на улучшение жилищных условий молодых и многодетных семей в бюджете заложено 124,6 млн рублей.