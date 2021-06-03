Около 15 тысяч калининградец сделали прививку от коронавируса в ходе выездной вакцинации

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградской области в течение полутора месяцев выездной вакцинацией от коронавируса охвачено около 15 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выездная вакцинация стартовала в области с 23 апреля. Ежедневно, кроме воскресенья, жителей региона прививают в передвижном центре специалисты Центральной городской клинической больницы. Сейчас комплекс размещен на территории ГП «Водоканал» на Советском проспекте. Кроме этого, 4 мая открылся первый мобильный центр иммунизации от коронавируса в торговом центре – в «Балтии-молл».

По данным областного минздрава, с 31 мая в Калининградской области стартовала выездная вакцинация против коронавируса в садовых обществах.

Всего в Калининградскую область поступило 138,1 тыс. комплектов доз вакцины от коронавируса. Привиты 121 307 человек, из них двукратно – 95 270.

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