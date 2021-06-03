В Гусеве будут судить экс-директора муниципальной бани за крупную растрату

В Гусеве завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора муниципальной бани. 42-летний мужчина обвиняется в пяти эпизодах растраты с использованием своего служебного положения.

с 2014 год по 2020 год руководитель незаконно издавал приказы о выплате самому себе компенсации за использование в служебных целях личного транспорта и мобильной связи. Всего он смог получить 210 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в городской суд для рассмотрения по существу. Бывшему директору муниципального предприятия грозит штраф и лишение свободы на срок до шести лет.