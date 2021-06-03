4 июня в Калининграде начинается ремонт дороги на Аллее Смелых

В Калининграде с пятницы, 4 июня, начинается ремонт дороги на Аллее Смелых. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На первом этапе работы начнутся от ул. Дзержинского в сторону ул. Зои Космодемьянской. Ремонт планируется выполнять большими картами – не латать повреждённые участки, а вырезать и закатывать новым асфальтобетоном.

«В непосредственной близости от места производства работ стоят жилые дома, поэтому ремонт будет проводиться исключительно днём. С учётом осложняющейся дорожной обстановки горожан просят выбирать альтернативные пути проезда и рассчитывать время в пути», - отметили в пресс-службе мэрии.

В этом году также будет разработан проект масштабной реконструкции Аллеи Смелых, который включает в себя замену дорожного покрытия на проезжей части и на примыканиях улиц, ремонт и строительство тротуаров с велодорожками, устройство заездных карманов.