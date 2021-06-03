В Черняховске уголовник избил до смерти знакомого

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Тело 53-летнего жителя Черняховска обнаружили около одного из домов на улице Калининградской еще 30 мая. Повреждения на теле указывали на явный криминальный характер смерти.

Сотрудники уголовного розыска установили, что горожанина избил ранее неоднократно судимый 33-летний местный житель. В ходе конфликта на бытовой почве молодой черняховец нанес своему оппоненту не менее пяти ударов ногами по телу. От полученных травм 53-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Злоумышленник уже задержан, он дал признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).