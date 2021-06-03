6 июня на один день меняется расписание поездов между Калининградом и Светлогорском

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В воскресенье, 6 июня, на один день меняется расписание утренних поездов, курсирующих между Светлогорском и Калининградом. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги

Поезда, отправляющиеся из Калининграда в 6:18 и в 7:41, а из Светлогорска в 7:39 и 9:01, будут следовать не через Переславское, а через Зеленоградск. При этом время отправления (прибытия) поездов частично корректируется. Из Калининграда поезда будут отправляться в 6:18 и 7:40, из Светлогорска – в 7:44 и 9:28.