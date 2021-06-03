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Общество3 июня 2021 18:10

В Калининграде 46-летний мужчина надругался над 10-летним мальчиком

Педофил задержан
Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде 46-летний мужчина напал и надругался над 10-летним ребенком. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

В среду днем педофил под надуманным предлогом привел 10-летнего мальчика в безлюдное место совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера. После этого он скрылся с места преступления.

Задержали насильника в течение нескольких часов. Его допросили и предъявили обвинение. По данным СК, он уже признал вину, в ближайшее время педофила поместят в СИЗО.