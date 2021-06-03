Коронавирус за сутки выявили в восьми городах Калининградской области

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Фото: архив "КП"
За сутки в Калининградской области было выявлено 50 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в восьми муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде - 32 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Балтийский городской округ - 1
Пионерский городской округ - 1
Гвардейский городской округ - 1
Гурьевский городской округ - 7
Гусевский городской округ - 2
Зеленоградский городской округ – 1
Светловский городской округ - 4