Коронавирус за сутки выявили в восьми городах Калининградской области

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За сутки в Калининградской области было выявлено 50 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в восьми муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде - 32 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Балтийский городской округ - 1

Пионерский городской округ - 1

Гвардейский городской округ - 1

Гурьевский городской округ - 7

Гусевский городской округ - 2

Зеленоградский городской округ – 1

Светловский городской округ - 4