Калининградцев приглашают на акцию по профилактике меланомы

В Центральной городской клинической больнице пройдет акция по профилактике меланомы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства

В субботу, 5 июня врачи центра амбулаторной онкологической помощи ЦГКБ оценят состояние родинок пациентов. В случае подозрения на злокачественные новообразования кожи, в том числе меланому, будет составлен план более глубокой диагностики и лечения этого опасного онкологического заболевания.

Скрининг пройдет в кабинетах №№ 305 и 328 поликлиники ЦГКБ (ул. Летняя, 3 б) с 12 до 14 часов. Предварительная запись не требуется.

Также до 1 июля продлена акция по обследованию на меланому в Областном центре специализированных видов медицинской помощи на ул. Барнаульской. Любой житель региона может записаться в удобное для него время в ЦСВМП и получить исчерпывающую консультацию по диагностике и профилактике злокачественных новообразований кожи. Доктора работают в две смены с 8 до 20 часов.

Записаться на прием можно через регистратуру напрямую, по телефону: 31-31-85, через региональный портал или на Госуслугах.