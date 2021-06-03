Роспотребнадзор обнаружил в области пять несанкционированных детских лагерей

В Калининградской области продают путевки в пять несанкционированных детских лагерей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, речь идет о следующих лагерях:

- конноспортивный лагерь «Дети, кони, море, рыцари» / ООО «Матросово» (база отдыха «Сосновая поляна») совместно с КРОО «Центр исторической реконструкции Ирины Фон Раушен»/

- лагерь на базе отдыха «Фрише Нерунг» на территории Балтийской косы /АНО «Центр Развития перспективных направлений Культуры»/

- лагерь с дневным пребыванием «HOLLYWOOD» /центр изучения английского языка «HOLLYWOOD», г. Калининград/

- лагерь с дневным пребыванием «Zigzag39» /детский центр «Zigzag39», г. Калининград/

- лагерь «Каприоль» /КРМОО «Конноспортивный Центр Каприоль», г. Калининград/

Роспотребнадзор напоминает, что безопасными для отдыха детей, являются только те организации, которые прошли санитарно-эпидемиологическую экспертизу, получили санитарно-эпидемиологическое заключение и находятся в соответствующем реестре.

«В данном реестре находятся только те детские организации отдыха, которые прошли санитарно-эпидемиологическую экспертизу и получили санитарно-эпидемиологическое заключение. Что это значит? Здания, помещения, и оборудование, которые используются при организации отдыха детей в этих центрах отдыха, являются безопасными для ребенка. Вместе с тем, сегодня в сети Интернет участились случаи размещения рекламы путевок в несанкционированные детские лагеря, т.е. в лагеря, не прошедшие проверку на соответствие требованиям санитарного законодательства. Условия отдыха детей, приготовления пищи в таких лагерях не контролируются. Прошу родителей быть внимательными и не подвергать своих детей рискам», - отметила главный государственный санитарный врач по Калининградской области Елена Бабура.

Проверить, входит ли лагерь в региональный реестр организаций отдыха и оздоровления детей можно здесь.