По Преголе проплывут байдарки с незрячими гребцами

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде в пятницу, 4 июня, пройдет необычная акция – для группы незрячих проведут водную экскурсию по Преголе. Как рассказали «Комсомолке» в организации молодых инвалидов «Аппарель», живущие в темноте люди не только почувствуют движение реки, но и сами возьмут весла в руки.

«Планируется, что, разбившись на пары (незрячий + волонтер) и немного потренировавшись, пять байдарочных экипажей мимо нового стадиона доплывут до Музея Мирового океана и, обогнув остров Канта, вернутся обратно. За 3 часа экскурсии участники преодолеют около 10 километров.

Байдарочники проплывут под четырьмя мостами, узнают об истории судоходства и достопримечательностях, прикоснуться к старинным причальным сооружениям.