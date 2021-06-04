Замок Инстербург включили в число лучших туристических брендов России

Черняховский замок Инстербург оказался среди победителей конкурса «Топ-1000 культурных и туристических брендов России», проводившегося при поддержке Общественной палаты РФ, Русского географического общества, Агентства стратегических инициатив, Общенационального союза индустрии гостеприимства. министерства культуры РФ, Ростуризма, министерства сельского хозяйства, Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Заявки рассматривали 44 эксперта, по результатам оценок которых были определены 336 лучших брендов из 77 регионов страны. В их числе - культурные и символические природные объекты, образы, традиции и промыслы, события и даты, великие имена, гастробренды, креативные кластеры, обладающие потенциалом для того, чтобы стать точками притяжения туристов, добровольцев и инвесторов в национальном и глобальном масштабе.