В мэрии Калининграда сообщили, в каких водоемах можно купаться этим летом

Этим летом в Калининграде можно разрешено купаться в четырех водоемах: в озёрах Карповское, Голубые, Пелавское и Шенфлиз. Об этом сообщается на странице горадминистрации в «Фейсбук».

Накануне администрация получила от Роспотребнадзора соответствующее санитарно-эпидемиологическое заключение о том, что вода в этих водоемах соответствует СанПин 1.2.3684-21.

При этом несколько дней назад Роспотребнадзор официально запретил купаться в озере в районе СНТ «Мечта». Там было обнаружено фекальное загрязнение.