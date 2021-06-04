В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в пятницу отключено электричество

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В Калининграде в пятницу, 4 июня, в течение дня не будет электричества в домах на 15-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на ул. Шиллера 25-27, ул. Красная 30, 34-36а;

До 18 часов электричество отключено на ул. Яналова 2; ул. Минина- Пожарского 2, 3 ,3-3а, 6, пр-кт Победы 8; . ул. Чернышевского 9 и 26 (детская поликлиника), 3, 11, 16, 15-25, 24, 28-32, 31-31б, ул. Красная 41-47, 44-56, ул. Лейт. Яналова 17, 17б, ул. Комсомольская 51, ул. К. Маркса 42-50, ул. Фестивальная 14, 15, ул. Туркменская 1, 2; ул. Ген. Захарова 40-46, ул. Каштановая аллея 176-178, ул. Марш. Борзова 58 (и котельная), 58де, 60-90, 66-72 (модуль ГВС), 74-80 (модуль ГВС), 82-88 (модуль ГВС), 67-93а, 110 (котельная), Г/О «Авиатор-1» и «Авиатор-3;