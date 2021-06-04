4 медика, 4 школьника: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 59 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 49 случаев ОРВИ, 7 случаев пневмонии и 3 бессимптомных случая.
Среди заболевших:
- 8 пенсионеров;
- 4 медицинских работника;
- сотрудник образования;
- 6 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 5 сотрудников промышленных предприятий;
- 3 водителя и сотрудника транспортных узлов ;
- сотрудник учреждений культуры и досуга;
- сотрудник гостиницы;
- 10 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 4 учащихся (школы 25, 21, Гимназия 40 Калининград; Зеленоградская Школа);
- студент филиала МГУТУ;
- 15 неработающих.
Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 33752 случая заболевания.