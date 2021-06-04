4 медика, 4 школьника: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 59 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 49 случаев ОРВИ, 7 случаев пневмонии и 3 бессимптомных случая.

Среди заболевших:

- 8 пенсионеров;

- 4 медицинских работника;

- сотрудник образования;

- 6 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 5 сотрудников промышленных предприятий;

- 3 водителя и сотрудника транспортных узлов ;

- сотрудник учреждений культуры и досуга;

- сотрудник гостиницы;

- 10 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 4 учащихся (школы 25, 21, Гимназия 40 Калининград; Зеленоградская Школа);

- студент филиала МГУТУ;

- 15 неработающих.

Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 33752 случая заболевания.