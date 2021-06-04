Калининградская область заняла 11-е место в рейтинге инвестпривлекательности

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Фото: Архив "КП"
Калининградская область заняла 11-е место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России. Исследование Агентства стратегических инициатив представили на Петербургском международном экономическом форуме.
Калининград вошел в одну группу с Крымом, Адыгеей и Липецкой областью.
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.
В прошлом году регион занял 23-е место в национальном рейтинге