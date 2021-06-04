Житель Гвардейска в ходе ссоры зарезал приятеля

. Фото: Александр Подгорчук

На жителя Гвардейска завели уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

Инцидент произошел в одном из домов на улице Совхозной в Гвардейске. Пьяный 43-летний мужчина в ходе словесной перепалки с приятелем схватил нож и нанес ему не менее трех ударов. От полученных ранений 37-летний горожанин умер на месте преступления.

Злоумышленник задержан и уже дал признательные показания. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.