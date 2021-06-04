Отмечая развод с женой, калининградец разбил несколько автомобилей

Нет, улица Тихая в Светлогорске упорно не оправдывает своего названия. Намедни мы уже сообщали о пьяном дебошире, который в ответ на замечания тамошних обывателей повредил чей-то автомобиль. А теперь отличился ранее судимый 31-летний местный житель, который в буквальном смысле слова ударно отметил развод с женой.

Слова судьи «объявляю ваш брак расторгнутым» так жгли сердце светлогорца, что он, как записано в полицейском протоколе, «решил выместить свой гнев на припаркованных машинах и…ногой стал разбивать транспортные средства». Жалобно звенели разбиваемые фары, озадаченно крякали проминаемые кузова…

Когда прибыли вызванные раздосадованными автовладельцами полицейские, вандала уже и след простыл. Однако, опросив жильцов домов, правоохранители выяснили приметы подозреваемого и вскоре установили его личность. Оказавшись в отделе полиции, разведенец сознался в содеянном.

- По результатам проведенной экспертизы был оценен имущественный вред, причиненный потерпевшим, - добавили в пресс-службе регионального УМВД России. - В отношении гражданина возбуждены уголовные дела по признакам статьи УК РФ «Умышленное повреждение или уничтожение имущества с причинением значительного ущерба». Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.