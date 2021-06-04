Владимир Путин отметил желание калининградцев связать свою жизнь с регионом

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Калининградская область оказалась одним из лидеров в рейтинге регионов по качеству жизни. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, агентство стратегических инициатив вместе с экспертами Госсовета разработало национальный рейтинг качества жизни российских регионов.

«Ожидаемо лидерами стали Москва, Тюменская область, Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ и Санкт-Петербург. Это наши традиционные центры деловой активности», - сказал глава государства

Путин отметил, что на высокие стандарты ориентируются все больше регионов, по разным направлениям они показывают хорошую динамику.

«Отмечу такой интересный интегральный показатель, как приверженность людей своему региону, желание связать с ним свою жизнь, будущее своих детей. В числе лидеров оказались Севастополь и Калининградская область», - сказал Владимир Путин.