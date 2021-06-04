В Калининграде суд отправил в СИЗО гастарбайтера, обвиняемого в надругательстве над 10-летним мальчиком

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В Калининграде избрали меру пресечения 45-летнему гражданину Узбекистана, обвиняемому в надругательстве над 10-летним мальчиком. Гастарбайтера арестовали на месяц, сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

По версии следствия, 2 июня педофил под надуманным предлогом привел 10-летнего мальчика в безлюдное место около СНТ «Василек» и совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера. После этого он скрылся с места преступления.

Как сообщается, узбек не имел регистрации на территории России и нигде не работал.