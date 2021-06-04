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Общество4 июня 2021 18:32

В июне жителям Калининграда придется снова платить за отопление

В мэрии уточнили, кто именно получит счета
Николай Литвинов
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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Отопительный сезон в Калининграде завершился еще 30 апреля, но некоторым жителям придется платить еще и в июне.

- Теплопотребление в неучтенные дни попало не в апрельскую, а в майскую платежку, - объяснили в пресс-службе мэрии. - Таким образом, в июне собственники и наниматели помещений в домах, оборудованных общедомовыми приборами учета тепла, получат счета на оплату майских коммунальных услуг с начислениями за отопление.

В «Калининградтеплосети» напоминают, что снятие и передача показаний с прибора учета производится с 20-го по 25-е число каждого месяца.