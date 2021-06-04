В Калининграде появился понтонный мост на остров Канта

. Фото: «АБЗ-Дорстрой».

Работы по строительству пешеходного моста с улицы Гюго на остров Канта в Калининграде вышли на новый этап. Как сообщает пресс-служба «АБЗ-Дорстрой», рабочие установили временный понтонный мост. Пойти на такой шаг подрядчику пришлось из-за запрета на производство работ в русле и пойме Преголи в период нереста рыб, который продлится до 20 июня. Понтонный мост позволит начать работы, не нарушив запрета.

Будущий пешеходный мост будет иметь длину 59 метров, ширину прохожей части - 3 метра. Со стороны острова Канта в теле опоры предполагается механизм для разводки (подъема) моста для пропуска судов. В местах сопряжений моста с набережной предусмотрены пандусы.

Общая стоимость контракта составляет 173,7 млн руб. Все работы будут завершены до конца 2021 года, ввод объекта в эксплуатацию должен состояться не позднее марта 2022 года.