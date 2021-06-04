В Славском районе в ДТП погибли водитель мусоровоза и грузчик

Место аварии Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Славском районе Калининградской области в пятницу 4 июня произошла авария с двумя погибшими. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, полиция проводит проверку по факту ДТП на улице Тимирязевской в поселке Щегловка.

- В 15:50 водитель автомобиля «Ниссан Кашкай» 1985 года рождения совершил наезд на двух мужчин, грузивших мусорный контейнер в мусоровоз, - сообщает подробности пресс-служба ведомства. - В результате ДТП водитель мусоровоза 1975 года рождения и грузчик 1974 года рождения погибли на месте происшествия.

На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники МО МВД России «Советский». По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.