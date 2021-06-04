Калининградец пожаловался на шум от соседского ремонта, и ему выбили глаз

В Калининграде произошли соседские разборки, закончившиеся причинением средней тяжести вреда здоровью одному из участников конфликта. Как сообщает пресс-служба УМВД по калининградской области, заявление в полицию поступило от местного жителя, который сообщил, что его избил неизвестный мужчина.

- Полицейские выяснили, что инцидент произошел в вечернее время, около 20 часов, - уточняют в пресс-службе ведомства. - Горожанин пришел в соседнюю квартиру, где проводился ремонт и попросил прекратить работу, из-за того что шум мешает ему отдыхать. В ходе словесного конфликта один из строителей нанес мужчине удар по лицу.

С телесными повреждениями потерпевший обратился в больницу, где медики диагностировали у него перелом орбиты глаза, что является средней тяжести вредом здоровью. В отношении рабочего, распустившего руки, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.