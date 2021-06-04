Калининград
Еще
Радио
Калининград
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество4 июня 2021 22:09

Под Озерском волонтеры обнаружили бетонный крест с русского захоронения времен Первой Мировой войны

Под памятником лежал 21 воин, погибший в сентябре 1914 года
Иван МАРКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Обнаруженный бетонный крест с братской могилы

Обнаруженный бетонный крест с братской могилы

Фото: Валерий Гусаров

У поселка Осипенко (довоенное название Адель Погриммен) Озерского района Калининградской области волонтеры провели работы по благоустройству на разоренном кладбище времен Первой Мировой войны. Как сообщает координатор волонтерского движения «Технополиса GS» Валерий Гусаров, на кладбище были похоронены не только немцы.

- Русских там лежит больше, чем немцев: 81 имя выявлено в архивах, - утверждает Гусаров. - Рядом с ямой в отвале нашли и поставили на свое место крест 21 солдату. По данным Макса Денена (эксперт по воинским захоронениям Первой Мировой войны в Восточной Пруссии – Ред.), там было похоронено 30 неизвестных русских воинов Русской императорской армии. Значит, где-то рядом в отвалах еще минимум 1 крест на 9 воинов.

После исследования архивов волонтерам стало известно, что все погибшие русские солдаты относились к 114-му пехотному Новоторжскому полку Русской императорской армии.