В Польше полицейский на дамском велосипеде догнал нарушителя-мотоциклиста

Полицейский, задержанный и тот самый дамский велосипед Фото: Польский культурный центр

В Варминьско-Мазурском воеводстве в районе села Хелмжица 31 мая произошла очень странная полицейская погоня. Как сообщает польский культурный центр в Калининграде со ссылкой на издание RMF24, во время патрулирования улиц полицейские из Speed Group заметили мотоциклиста, ехавшего на высокой скорости.

- Там, где действовало ограничение в 30 км в час, мужчина ехал со скоростью 120 км в час. В связи с этим полицейские дали ему четкий знак к остановке, - сообщает Йоанна Квятковска из полиции Илавы.

Сигналы полицейский мужчина проигнорировал и даже попытался скрыться. Продолжая движение, он свернул на грунтовую дорогу, а затем в сторону заболоченного озера. Когда мотоцикл начал увязать в грунте, он его бросил и пустился от полицейских бегом.

- В связи с тем, что погоня на полицейской машине по этой местности не имела шансов на успех, один из офицеров выскочил из машины, одолжил велосипед на близлежащей даче и догнал на нем убегающего мужчину, - сообщает издание RMF24. - Задержанный не имел прав на управление мотоциклом и находился в нетрезвом состоянии. Теперь беглецу грозит пятилетний срок лишения свободы.