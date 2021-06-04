В Калининграде из окна многоэтажки выпал 30-летний мужчина

В Калининграде на улице Челнокова в пятницу 4 июня произошло ЧП в одной из многоэтажек. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе следственного управления СК России по Калининградской области, под окнами дома был обнаружен труп 30-летнего мужчины.

- Мужчина 1991 года рождения, проживал на улице Челнокова на 7 этаже с братом. Брат около 6 утра проснулся и увидел открытые окна. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, при осмотре места происшествия не установлено. Тело направлено для проведения судебно-медицинского исследования для установления точной причины смерти, - уточнили в пресс-службе.