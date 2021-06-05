В Калининградской области зафиксировали 65 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Калининградской области выявили 65 новых случаев заражения коронавирусом. Это самый большой показатель за последние две недели (те же 65 случаев были зафиксированы 22 мая). Рост числа зараженных отмечается третьи сутки подряд. Выздоровевших стало больше на 53 человека

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 5 июня на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 721 518 человек, из них выявлено 33 817 случаев заражения (32 694 человека выздоровели), умерли 529, остаются под медицинским наблюдением 2 012 человек.