Пятеро детей и 9 пенсионеров: кто за сутки заразился COVID-19 в Калининграде

За последние сутки в нашей области зарегистрированы 65 новыхслучаев коронавирусной инфекции.

Как сообщает региональный оперативный штаб, среди заболевших:

- 19 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

-18 неработающих;

- 9 пенсионеров;

- 6 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 4 студента (КГТУ; колледж мехатроники и пищевой индустрии; РАНХиГС);

- 2 сотрудника предприятия сферы бытовых услуг;

- 2 ребенка до двух лет;

- 2 учащихся (гимназия Гурьевска и школа в Зеленоградске);

- воспитанник детского сада №27 Гурьевск;

- сотрудник транспортных узлов.

- сотрудник учреждений культуры и досуга.

У 53 заразившихся болезнь протекает в форме ОРВИ, у 7 развилась пневмония, 5 человек переносят ковид без симптомов.