Пятеро детей и 9 пенсионеров: кто за сутки заразился COVID-19 в Калининграде

За последние сутки в нашей области зарегистрированы 65 новыхслучаев коронавирусной инфекции.
Как сообщает региональный оперативный штаб, среди заболевших:
- 19 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
-18 неработающих;
- 9 пенсионеров;
- 6 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 4 студента (КГТУ; колледж мехатроники и пищевой индустрии; РАНХиГС);
- 2 сотрудника предприятия сферы бытовых услуг;
- 2 ребенка до двух лет;
- 2 учащихся (гимназия Гурьевска и школа в Зеленоградске);
- воспитанник детского сада №27 Гурьевск;
- сотрудник транспортных узлов.
- сотрудник учреждений культуры и досуга.
У 53 заразившихся болезнь протекает в форме ОРВИ, у 7 развилась пневмония, 5 человек переносят ковид без симптомов.