Задавившему насмерть двух мужчин автомобилисту грозят 7 лет лишения свободы

Следственный отдел отделения полиции Славского городского округа МО МВД России «Советский» возбудил уголовное дело в отношении водителя автомобиля «Ниссан», который накануне, 4 июня на улице Тимирязевской в поселке Щегловка совершил наезд на двух мужчин, грузивших мусорный контейнер в мусоровоз. В результате 45-летний водитель мусоровоза и 46-летний грузчик погибли на месте происшествия.

В документах фигурирует часть 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 7 лет. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, в настоящее время проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, назначено проведение экспертиз.