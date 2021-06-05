Трое рабочих отдали мошенникам почти 2 миллиона рублей

Телефонные мошенники продолжают терроризировать калининградцев. На днях жертвами злоумышленников стали трое рабочих из разных районов области.

- Всем потерпевшим позвонили с московских номеров телефонов неизвестные, которые представились сотрудниками банков и убедили потерпевших в необходимости «спрятать» денежные средства на специально выделенные для них «счета-ячейки», так как якобы кто-то пытается перевести себе сбережения клиентов, - рассказала начальник пресс=службы регионального УМВД РФ Светлана Поставничая.

В итоге, поддавшись на уловку и обналичив деньги, 40-летний слесарь-судоремонтник через банкомат отправил на продиктованные ему счета 610 тысяч рублей, 49-летний монтажник – 243 тысячи, но крупнее всех пострадал его 28-летний коллега, который лишился 1 миллиона 43 тысяч рублей!

- Все потерпевшие были убеждены, что выполняют указания настоящих сотрудников банка, хотя, как оказалось, все это время разговаривали с хитрыми и умелыми мошенниками, - резюмировали в полиции. - Преступники грамотно использовали психологические приемы, уверенно раздавали команды на снятие и зачисление денег, пугали уголовными делами за «разглашение информации», если мужчины кому-нибудь расскажут об их звонках.

Правоохранители приступили к розыску подозреваемых. И, как обычно, настоятельно рекомендуют гражданам:

- сразу кладите трубку, как только вам позвонили и представились «сотрудниками банка»;

- помните, что никаких «безопасных» счетов не существует! Все ваши счета – безопасные, пока вы сами не переведете с них кому-то деньги, не расскажите реквизиты карты, логин и пароль от личного кабинета, либо не установите на свой смартфон программу удаленного доступа;

- не верьте никому, кто звонит и требует осуществлять манипуляции с банковскими картами и счетами, даже если незнакомцы представляются сотрудниками правоохранительных органов, ведь сейчас можно подделать практически любой номер телефона.