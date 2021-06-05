В Калининградской области соревновались военные связисты

На востоке Калининградской области прошли соревнования по спортивному ориентированию среди военных связистов армейского корпуса Балтийского флота.

Никаких JPS-навигаторов! Требовалось за максимально короткое время пройти незнакомый маршрут, спланированный на местности и отмеченный на карте в виде специальных контрольных пунктов, при помощи только спортивной карты и компаса. Результаты определялись по времени, затраченному участником на прохождение всего маршрута. По итогам соревнований первое место заняла сборная команда военных связистов бригады управления.

- Военно-спортивное ориентирование является одним из новых видов спорта, направленного на выполнение боевых задач и повышение достижений индивидуальной подготовки, - прокомментировали в отделе информационного обеспечения Балтийского региона минобороны РФ. - От участников соревнований требуется не только хорошее физическое здоровье, навыки перемещения по пересеченной местности, но и глубокие познания в военной топографии.