Поддержка калининградского бизнеса будет усилена

В пятницу, 4 июня, на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Калининградской области Антон Алиханов и генеральный директор Корпорации малого и среднего предпринимательства Александр Исаевич заключили соглашение о взаимодействии в сфере совершенствования системы мер поддержки малого и среднего предпринимательства и самозанятых в нашем регионе. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

- Корпорация МСП всегда была нашим надежным партнером, - заявил Алиханов. - Это касается и помощи в выстраивании наших местных инструментов поддержки предпринимательства, и реализации финансово емких федеральных проектов, программ самой Корпорации. Соглашение открывает еще один этап нашего партнерства, ориентированного, прежде всего, на цифровые и более системные решения.

Подписанный документ закрепляет договоренности сторон о развитии ряда ключевых направлений, в числе которых: усиление финансовой поддержки предпринимателей на льготных условиях, расширение линейки продуктовых решений участников национальной гарантийной системы в приоритетных сферах и целевых сегментах, включая поддержку высокотехнологичных проектов. Также предусмотрены мероприятия по расширению участия предпринимателей в закупках на территории Калининградской области, планируется сотрудничество и по развитию кооперации, сбыту и встраиванию предпринимателей в цепочки поставок, в том числе в агропромышленном комплексе, содействию развитию международной деятельности субъектов МСП и др.