Калининградский губернатор оценил выгоду от специальных административных районов

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Калининградской области принял участие в обсуждении решений, принятых для привлечения налоговых резидентов в Россию. По словам Антона Алиханова, наш регион уже получает выгоды в виде дополнительных налоговых поступлений от специальных административных районов на его территории.

- Пусть и не какой-то гигантский объем, но тем не менее заметный, - резюмировал Алиханов.- Всего с 2018 года 790 миллионов рублей попало в бюджетную систему Российской Федерации, из них 276 миллионов, то есть 35 процентов - в наш региональный бюджет. Мы этим фактом очень довольны.

Ожидается, что в текущем году показатели возрастут, в связи с появлением новых компаний и увеличением доли налоговых отчислений по налогу на доходы физических лиц, связанными с дивидендными выплатами.

- У нас уже 70 рабочих мест базируются на стадионе «Калининград», где организованы офисы для этих международных компаний, - сообщил Алиханов. - А если появятся требования по сабстенсу (экономическому присутствию компании – Ред.), то это новые высокооплачиваемые рабочие места: юристы, экономисты, возможно проведение переговоров, заседаний советов директоров этих компаний. То есть это создание в регионе косвенной, дополнительной инфраструктуры которая будет обслуживать такого рода компании.