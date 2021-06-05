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Происшествия5 июня 2021 16:38

На Приморском кольце опрокинулся автомобиль

Перед этим водитель «Ниссана» совершил наезд на световую опору
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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После наезда на световую опору автомобиль опрокинулся.

После наезда на световую опору автомобиль опрокинулся.

Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

На территории Зеленгорадского района произошло ДТП с участием автомобиля марки «Ниссан».

В одиннадцатом часу вечера 4 июня 38-летний водитель иномарки выехал на дорогу «Приморское полукольцо – Калининград - Светлогорск подъезд к Зеленоградску». И уже на 3-м километре автотрассы не справился с управлением своим транспортным средством. В результате «Ниссан покинул пределы проезжей части и сначала врезался в световую опору слева по ходу движения, а затем опрокинулся.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, в результате дорожной аварии имеется один пострадавший (если не считать злополучного фонарного столба) – травмы получил виновник инцидента.