На Приморском кольце опрокинулся автомобиль

После наезда на световую опору автомобиль опрокинулся. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

На территории Зеленгорадского района произошло ДТП с участием автомобиля марки «Ниссан».

В одиннадцатом часу вечера 4 июня 38-летний водитель иномарки выехал на дорогу «Приморское полукольцо – Калининград - Светлогорск подъезд к Зеленоградску». И уже на 3-м километре автотрассы не справился с управлением своим транспортным средством. В результате «Ниссан покинул пределы проезжей части и сначала врезался в световую опору слева по ходу движения, а затем опрокинулся.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, в результате дорожной аварии имеется один пострадавший (если не считать злополучного фонарного столба) – травмы получил виновник инцидента.