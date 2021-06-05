Мотострелки Балтфлота вышли в поле на учения

На одном из полигонов Калининградской области начался полевой выход с участием подразделений мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота.

В мероприятии задействовано около 800 человек, более 60 единиц военной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-2, самоходные артиллерийские гаубицы «Акация» и «Гвоздика», зенитные артиллерийские комплексы «Тунгуска», реактивные системы залпового огня «Град». Военнослужащим предстоит отработать задачи по отражению ударов с воздуха и нападений диверсионно-разведывательных групп условного противника, преодоление зараженной местности, оборудование полевых лагерей, маскировку огневых позиций, совершенствуют тактическую, разведывательную и огневую подготовку.

Как объяснили в отделе информационного обеспечения Балтийского региона минобороны РФ, основной упор в ходе полевого выхода будет направлен на повышение физической выносливости, психологической устойчивости и адаптивности каждого солдата в быстро меняющейся обстановке. Бойцы мотострелковых подразделений выполнят учебные стрельбы из всех видов штатного вооружения, а также будут совершенствовать навыки вождения техники.

На заключительном этапе полевого выхода состоятся батальонные тактические учения с боевой стрельбой и применением беспилотных летательных аппаратов.