Под Калининградом «Форд» догнал «Шкоду» и врезался в нее

Причиной ДТП стало несоблюдение дистанции. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В минувшую пятницу, 4 июня, в 16:25 по местному времени на 8 километре Приморского полукольца произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Двигавшийся в направлении Калининграда 64-летний водитель «Форда», видимо, так спешил, что в итоге догнал-таки ехавшую впереди «Шкоду» под управлением 58-летнего мужчины. После сильного удара сзади уже никто никуда не торопился – дожидались прибытия автоинспекторов. Вдобавок оказались травмированы 34-летняя и 32-летняя пассажирки «Шкоды», что, конечно, не добавило настроения виновнику аварии.