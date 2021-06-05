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Происшествия5 июня 2021 18:00

Под Калининградом «Форд» догнал «Шкоду» и врезался в нее

В результате ДТП на Приморском кольце две женщины-пассажирки получили травмы
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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Причиной ДТП стало несоблюдение дистанции.

Причиной ДТП стало несоблюдение дистанции.

Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В минувшую пятницу, 4 июня, в 16:25 по местному времени на 8 километре Приморского полукольца произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Двигавшийся в направлении Калининграда 64-летний водитель «Форда», видимо, так спешил, что в итоге догнал-таки ехавшую впереди «Шкоду» под управлением 58-летнего мужчины. После сильного удара сзади уже никто никуда не торопился – дожидались прибытия автоинспекторов. Вдобавок оказались травмированы 34-летняя и 32-летняя пассажирки «Шкоды», что, конечно, не добавило настроения виновнику аварии.