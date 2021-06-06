Антон Алиханов назвал новые сроки демонтажа Дома Советов в Калининграде

О предстоящем демонтаже Дома Советов губернатор Антон Алиханов рассказал на Петербургском международном экономическом форуме.

- Разбор здания займет максимум год, я надеюсь, меньше, - цитирует Алиханова ТАСС. - Проект строительства новых сооружений продолжительный, думаю, что года три-четыре это займет. Объекты нестандартные, сложные. Это будет целый комплекс - «Центр города». Это бизнес-центр, Дом правительства, два здания отелей, рекреационные зоны.

Проект застройки территории Дома Советов разработало архитектурное бюро «Студия 44». Презентация должна состояться в начале следующей недели (ранее назывались даты 7 или 8 июня).

Отметим, что изначально демонтаж Дома Советов планировалось начать еще в феврале-марте, но потом из-за юридических процедур работы отложили.