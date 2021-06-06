Гостиница, детский сад и общепит: где в Калининградской области выявили случаи коронавируса

За последние сутки в нашей области зарегистрированы 66 случаев коронавирусной инфекции.
Как сообщает региональный оперативный штаб, среди заболевших:
- 13 пенсионеров;
- 13 неработающих;
- 9 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 4 медицинских работника;
- 4 работника образования;
- 4 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;
- 3 учащихся (гимназии № 1 и № 22, школа № 4);
- 3 работника промышленных предприятий;
- 2 сотрудника предприятия сферы бытовых услуг;
- 2 сотрудника гостиниц;
- 2 ребенка, прибывших на санаторное оздоровление с Чукотки;
- 2 воспитанника детского сада № 43 Калининграда;
- 2 сотрудника транспортных предприятий;
- студент Прибалтийского судостроительного техникума;
- сотрудник банка;
- сотрудник предприятия ЖКХ.
У 57 заразившихся болезнь протекает в форме ОРВИ, у трех человек развилась пневмония, 6 - бессимптомных.