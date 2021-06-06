Гостиница, детский сад и общепит: где в Калининградской области выявили случаи коронавируса

За последние сутки в нашей области зарегистрированы 66 случаев коронавирусной инфекции.

Как сообщает региональный оперативный штаб, среди заболевших:

- 13 пенсионеров;

- 13 неработающих;

- 9 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 4 медицинских работника;

- 4 работника образования;

- 4 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;

- 3 учащихся (гимназии № 1 и № 22, школа № 4);

- 3 работника промышленных предприятий;

- 2 сотрудника предприятия сферы бытовых услуг;

- 2 сотрудника гостиниц;

- 2 ребенка, прибывших на санаторное оздоровление с Чукотки;

- 2 воспитанника детского сада № 43 Калининграда;

- 2 сотрудника транспортных предприятий;

- студент Прибалтийского судостроительного техникума;

- сотрудник банка;

- сотрудник предприятия ЖКХ.

У 57 заразившихся болезнь протекает в форме ОРВИ, у трех человек развилась пневмония, 6 - бессимптомных.