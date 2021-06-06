«Кеска» и «скоропорт»: «Яндекс» назвал слова, которые употребляют только в Калининграде

. Фото: Александр Подгорчук

Ко Дню русского языка «Яндекс» подготовил исследование про слова, которые употребляются только в некоторых частях страны. Для этого использовались данные блог-платформы Яндекс.Дзен - статьи и комментарии 6 млн пользователей из всех регионов России, в общей сложности - 11 млрд словоупотреблений. Затем вместе с лингвистами из Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН специалисты «Яндекса» отобрали самые интересные слова и дали им определения.

Для Калининградской области таких слов оказалось пять:

Кеска - мусорный контейнер.

Пупырловка - глухая деревня.

Скоропорт - скоропортящиеся продукты.

Турбинка - болгарка (угловая шлифовальная машина).

Хабзайка - училище, среднее специальное учебное заведение.

Стоит уточнить, что из этого списка только «кеска» оказалась исключительно «калининградским словом». Остальные, кроме нашего региона, популярны еще в нескольких: «Пупырловка» - в Саратовской области, «скоропорт» - в Мурманской, «турбинка» - в Приморском крае, «хабзайка» - в Мурманской области и Республике Карелия.