Где в Калининградской области выявили новые случаи коронавируса

За минувшие сутки в нашей области заразились коронавирусом 66 человек. Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, инфицированных выявили в 11 муниципалитетах.
Географически новые случаи распределились так:
Калининград - 42,
Багратионовский городской округ - 7,
Гурьевский городской округ - 4,
Мамоновский городской округ - 3,
Зеленоградский городской округ - 2,
Пионерский городской округ - 2,
Светлогорский городской округ - 2,
Гвардейский городской округ - 1,
Гусевский городской округ - 1,
Правдинский городской округ - 1,
Черняховский городской округ - 1.