Где в Калининградской области выявили новые случаи коронавируса

За минувшие сутки в нашей области заразились коронавирусом 66 человек. Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, инфицированных выявили в 11 муниципалитетах.

Географически новые случаи распределились так:

Калининград - 42,

Багратионовский городской округ - 7,

Гурьевский городской округ - 4,

Мамоновский городской округ - 3,

Зеленоградский городской округ - 2,

Пионерский городской округ - 2,

Светлогорский городской округ - 2,

Гвардейский городской округ - 1,

Гусевский городской округ - 1,

Правдинский городской округ - 1,

Черняховский городской округ - 1.