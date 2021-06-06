Калининградская «Балтика» объявила об уходе Аллефа

Аллеф провел в нашем клубе два года. Фото: fc-baltika.ru

Калининградская «Балтика» сообщила о том, что команду покидает нападающий Аллеф де Андраде Родригеш. Бразильский форвард провел за «балтийцев» 47 официальных игр, в которых забил 15 мячей.

«Я благодарен руководителям и тренерам за возможность представлять клуб с такой богатой историей, - говорится в обращении Аллефа на сайте клуба. - Это были два года отличных эмоций и хорошего настроения. Спасибо всем болельщикам - за их любовь и поддержку, я всегда буду это помнить. Спасибо этому городу, который я теперь так люблю. Желаю «Балтике» удачи и надеюсь, что она достигнет долгожданной цели - РПЛ. Спасибо всем и... до скорой встречи!».

Отметим, что ранее «Балтику» покинул еще нападающий Михаил Маркин, дважды становившийся лучшим снайпером команды (60 матчей, 18 голов, 5 голевых передач).