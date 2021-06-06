В Калининграде мошенники придумали новую схему для обмана пенсионеров

Об участившихся случаях мошенничества сообщает отделение Пенсионного фонда РФ по Калининградской области.

- Нечистые на руку дельцы, не имея на то никаких оснований, призывают пенсионеров обращаться к ним за бесплатной юридической консультацией для якобы перерасчета пенсий граждан. Доверчивые люди, попадаясь на уловки мошенников, в итоге могут расстаться с деньгами, а перерасчета пенсии так и не получат, - рассказали в отделении.

Жителям области напоминают, что перерасчет пенсии может быть произведен только специалистами Пенсионного фонда на основании документов пенсионного дела совершенно бесплатно.Если гражданин будет не согласен с перерасчетом или с полученной консультацией, то он имеет право обращаться в вышестоящий орган - отделение Пенсионного фонда по Калининградской области. Обращения составляются в свободной форме, и их рассмотрение осуществляется также бесплатно!

Отделение Пенсионного фонда по Калининградской области призывает граждан игнорировать предложения за плату составить заявление на перерасчет пенсии и бережно относиться к своим персональным данным и никому их не доверять.

Телефон доверия отделения ПФР по Калининградской области 8 (4012) 99-84-48.