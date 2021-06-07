В Калининграде в воскресенье вечером сгорел BMW Х-5

В Калининграде поздним вечером в воскресенье, 6 июня, произошел пожар на улице Ульяны Громовой. Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Калининградской области, сигнал в Центр управления в кризисных ситуациях поступил в 23.19.

- В автомобиле BMW Х-5 выгорел моторный отсек и частично салон на общей площади 2 квадратных метра, - уточняют в пресс-службе ведомства. - Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет.

Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-3 в составе 5 человек и 1 единица техники.

Ранее очевидцы сообщали, что на улице Ульяны Громовой вечером 6 июня взорвался автомобиль.