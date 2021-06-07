Под Калининградом сгорел гараж с двумя автомобилями

В ночь с воскресенья на понедельник 7 июня в поселке Низовье Гурьевского района произошел пожар на улице Гагарина. Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Калининградской области, сигнал в Центр управления в кризисных ситуациях поступил в 02.04.

- Полностью сгорел деревянный гараж размером 5 на 6 метров с навесом размером 10 на 6 метров, кровля шиферная по деревянной обрешетке. В гараже сгорел автомобиль «Ниссан-Премьера», под навесом сгорел автомобиль «Нива 4х4», - уточняют в пресс-службе.

В управлении считают, что реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты двух пожарно-спасательных частей (ПСЧ-20 и ПСЧ-1) в составе 10 человек и 2 единицы техники.