Калининградцы стали свидетелями псевдосортировки мусора

Псевдосортировка в Калининграде Фото: сообщество "Типичный Калининград"

Калининградцы заметили, как дворник, работающий, судя по всему, на Южном вокзале, занимается псевдосортировкой мусора. Видео процесса опорожнения контейнеров с рассортированными отходами появилось в воскресенье вечером в сообществе «Типичный Калининград».

На видео можно рассмотреть контейнер с четырьмя отсеками (под пластик, стекло, бумагу и смешанные отходы), баки которого сотрудник вокзала по очереди опрокидывает в один мешок.

Часть подписчиков сообщества возмутилась поступком дворника, а другая часть - фактом появления самого видео. По их мнению, оно может стать оправданием для противников раздельного сбора.