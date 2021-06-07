Калининград вошел в тройку самых зловещих городов России

Готика все еще пользуется спросом у отечественных туристов Фото: Иван МАРКОВ

В России определили три самых зловещих города. Рейтинг был составлен порталом Tvil.ru на основании опроса о лучших городах для фотосессии в готическом стиле. На первое место попал Челябинск, вторую строчку занял Выборг со своим знаменитым шведским замком XIII века, а замкнул перечень Калининград.

К слову, в Калининграде любители готики могут также разнообразить свой досуг не только фотосессиями, но и прослушиванием органной музыки.

Что же касается мрачных городов, то к ним опрошенные также отнесли Керчь, Волгоград, Приморско-Ахтарск и Владикавказ.