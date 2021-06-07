Чиновник мэрии рассказал, где на улицах Калининграда появится брусчатка

Брусчатки на улицах Калининграда станет больше. Об этом в эфире программы «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» рассказал глава комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Галкаев.

- Мне очень нравится брусчатка, но, к сожалению, не всегда такое покрытие отвечает современным нормативам, - отметил Галкаев. - У нас сейчас есть определенные мысли на этот счет. Мы раздумываем над тем, чтобы замостить брусчаткой заездные карманы для общественного транспорта. Это позволит уменьшить износ покрытия и колейность и, конечно же, добавит шарма.

Сколько карманов замостят брусчаткой, чиновник не уточнил.