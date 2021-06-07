На Балтийской трассе с дороги вылетел «Пежо», пострадал водитель

ДТП на Балтийской трассе Фото: Сообщество "Типичный Балтийск"

В минувшие выходные сразу два автомобиля «Пежо» оказались в придорожной канаве. О ДТП, произошедшем в воскресенье в 2 часа 47 минут на 22-м км автодороги Калининград - Балтийск, подробно написала пресс-служба ГИБДД по Калининградской области.

- Со стороны города Калининграда в направлении города Балтийска двигался автомобиль «Пежо» под управлением 19-летнего водителя, который не обеспечил безопасность при движении, на левостороннем закруглении дороги допустил наезд на придорожное дерево справа по ходу движения автомобиля. В результате ДТП водитель автомобиля получил телесные повреждения.

Второй автомобиль в воскресенье был замечен подписчиками сообщества автомобилистов Калининградской области у станции Шиповка Светловского городского округа. Информации о пострадавших в этом ДТП нет.